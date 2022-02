Rolândia: Deputado Cobra Repórter consegue a liberação de recursos para revitalização do lago do San Fernando

“Que alegria poder dar essa notícia: o Governo do Estado assinou a liberação de quase R$ 1 milhão e 700 mil reais para a revitalização do lago do San Fernando, em Rolândia, que contempla paisagismo e aparelhamento de lazer e esportes. Finalmente, essa reivindicação minha, da prefeitura e da população está sendo atendida! Quero agradecer o governador Ratinho Junior e o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, por nos atender mais uma vez”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

N terça-feira (01), o deputado esteve, em Curitiba, reunido com o secretário Márcio Nunes, e com o prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, e o secretário municipal de Planejamento, José Carlos Salgueiro, para a liberação do recurso.

“Quero destacar o trabalho do deputado Cobra Repórter que se esforçou para que isso acontecesse! Eu estive lá com ele para conhecer o local que será um cartão postal da cidade, uma área de preservação ambiental. O projeto foi feito pela Prefeitura e agora o Governo do Estado fez a sua parte e liberou o recurso”, explicou o secretário Márcio Nunes.

O prefeito Ailton Maistro aproveitou a oportunidade para agradecer o deputado Cobra Repórter: "Muito obrigado deputado Cobra e secretário Márcio Nunes. Fiz esse pedido no meu primeiro mês de mandato e estamos aqui recebendo essa bela notícia. Agradeço em nome da população do San Fernando por essa obra tão almejada”.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp