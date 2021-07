Rolândia: Deputado Cobra Repórter visita Unidade Nossa Senhora Aparecida

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve ontem (28), com o presidente da Câmara de Vereadores de Rolândia, Reginaldo Silva visitando a Unidade Nossa Senhora Aparecida (Usna), que fica na Vila Oliveira, em Rolândia.

“A gestora, irmã Elizabeth Mendes, realiza um trabalho sensacional que acompanho há anos. Vim aqui, novamente, para saber quais são as necessidades atuais da instituição e me colocar à disposição para ajudar. Um dos projetos que já garanti apoio é o de implantação do sistema de energia solar. Também aproveitei e vi de perto como funciona o projeto da Guarda Mirim! O projeto atende jovens com orientações para o mercado de trabalho, proporcionando assim um caminho para que adolescentes possam dar início à carreira profissional”, disse o deputado estadual Cobra Repórter.

A Unidade Social Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 12 de abril de 1971, inicialmente, com o nome de Creche da Vila Oliveira. O trabalho da instituição é voltado ao atendimento das famílias carentes que vivem no bairro.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp