Rolândia: Diretores da Sanepar anunciam plano de investimento

O prefeito Ailton Maistro, o secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão e o Procurador Geral Wilson Sócio Júnior receberam na quinta-feira, dia 7, no gabinete, o deputado estadual Cobra Repórter e o representantes da Sanepar: o diretor comercial Elerian “Toco” Zaneti, o gerente de concessões Anderson Linckold, o advogado da empresa Maurici Ruy, o gerente comercial Flávio Yoshida, o gerente regional Leonardo Violim, o engenheiro Andrei Garcés, a gerente comercial Evelise Brandão e o assessor da diretoria comercial Rogério Pazoto.

No encontro, a Sanepar detalhou a projeção de investimentos para a cidade e contou o plano de desativação da ETE Cafezal, que se transformaria em estação elevatória e de bombeamento. A Sanepar informou que, até o fim de maio, serão feitas 320 ligações de esgoto na região do Alto da Boa Vista. Em seguida do encontro no gabinete do prefeito, Ailton Maistro, Cobra Repórter e os representantes da Sanepar tiveram uma reunião, no Ministério Público, com a Promotora Lucimara Salles Ferro.