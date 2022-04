Rolândia: Dom Geremias visitou CMEI Pedro Serpeloni

Com muita alegria e satisfação, o Cmei Pedro Serpeloni, em São Martinho, recebeu a visita do Arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Os alunos da turma Infantil 4, da professora Valéria, realizaram uma apresentação preparada especialmente ele e para o pároco do distrito.

O tema principal da apresentação foi sobre o amor. A apresentação foi emocionante e, em seguida, o Arcebispo dirigiu algumas palavras com as crianças tornando o momento mais especial.

A diretora, Luciana Polvani, e a equipe a escola agradeceram a presença da secretária de Educação, Leise Camargo, que representou o prefeito Ailton Maistro no evento, e da gerente de Educação Infantil Rosilene Moloni. “Em nome de toda a equipe do Cmei Pedro Serpeloni gostaríamos de agradecer ao Dom Geremias e sua equipe por proporcionar as nossas crianças um momento repleto de amor. Além de agradecer a TV Cultura que acompanhou o evento”.