Rolândia: Doutor Francisconi assina ordem de serviço para o início de três grandes obras da cidade

O Prefeito Doutor Francisconi assinou a ordem de serviço para o início de três grandes obras na cidade: a revitalização do Vale Verde, a reforma da quadra do Parigot e a reforma do Ginásio da Vila Oliveira.

O Ginásio de Esportes Tancredo Neves, na Vila Oliveira, vai passar por uma grande obra de reforma. A custo de pouco mais de R$ 424 mil, advindo de emenda parlamentar do então Deputado Federal Luiz Carlos Hauly (para essa e a obra da quadra do Parigot – ou seja o recurso contemplará duas obras), com contrapartida do município, o espaço receberá: reforma de vestiário, rampas de acessibilidade, ampliação da quadra (por isso, haverá a redução da arquibancada e a retirada do palco), troca de iluminação por LED, pintura das áreas internas e externas e troca do piso da quadra. Previsão de terminar as obras em cinco meses.

Já a reforma da quadra do Parigot, com recuros de emenda parlamentar do então Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, vai contemplar: troca de piso, pintura, reforma dos banheiros e melhoria na iluminação. Tem prazo previsto para terminar em três meses. A obra tem indicação do Vereador João Ardigo.

A obra de revitalização da área verde do Jardim Vale Verde, na rua das Amoreiras, vai contemplar a execução de pista de caminhada, pintura de ciclofaixa, parque infantil, adequação da vegetação com replantio de espécies nativas e melhorias na iluminação. A obra custará R$ 241 mil, com recursos de emenda do Deputado Federal Evandro Rogério Roman e indicação da Vereadora Edileine Griggio.