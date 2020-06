Rolândia: Doutor Francisconi e Secretária de Assistência Social recebem gerente do Sesc

O Prefeito Doutor Francisconi, a Secretária de Assistência Social Silvana Manganotti e a Assistente Social Michele Pereira receberam o Gerente Regional do SESC Everson Furtado e a Assistente Social da entidade Lucilene Ferreira Gonçalves para detalhar uma parceria com o Município no intuito de viabilizar uma campanha de alimentos com o Mesa Brasil SESC e promover uma “campanha do agasalho” neste ano.

Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

NCPMR