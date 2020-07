Rolândia: Doutor Francisconi recebe tenente do Posto de Recrutamento Militar

O Prefeito Doutor Francisconi, que por ser Prefeito é o presidente da Junta Militar Municipal, recebeu a visita de inspeção do Tenente Reginaldo da Silva do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM) do Batalhão do Exército de Apucarana.

Na ocasião, com os Servidores da Junta do Serviço Militar (JSM) Luiz Rogério Ido e Laine Xavier de Oliveira, o Tenente veio conhecer as novas dependências da JSM e detalhar o alistamento até aqui na cidade. Por conta da pandemia, o Governo Federal determinou a prorrogação até 30 de setembro do prazo para a apresentação para o alistamento militar.

O serviço militar é obrigatório para brasileiros, do sexo masculino, e que completem 18 anos de idade em 2020. A Junta do Serviço Militar (JSM) de Rolândia informa que está atendendo os cidadãos para alistamento e retirada de documentos por agendamento.

Quem estiver precisando fazer o alistamento ou fazer/retirar o seu Certificado de Dispensa que está na Junta, deve entrar em contado pelo fone 99616-0029 (que também é WhatsApp) ou pelo e-mail jsm098rolandia@gmail.com A Junta informa também que para os cidadãos que estão fora do prazo (Classe Anterior) também estão sendo atendidos por agendamento.

NCPMR