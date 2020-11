Rolândia: Edital de licitação para a conclusão da construção de um CMEI no Jardim Jvgosé Perazolo será publicado em breve

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, do Governo do Estado, autorizou a operação de crédito no valor de R$ 2.102.252,91 e, aliada a contrapartida de R$ 480 mil da Prefeitura, será publicado em breve o edital para licitar a obra que vai terminar de construir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim José Perazolo.

A autorização é fruto do trabalho do Prefeito Doutor Francisconi e equipe, com o acompanhamento do Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira e o apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter.

A medida vai contemplar as famílias do Perazolo, Ernesto Franceschini, Tomi Nagatani, Áida Nogueira e bairros vizinhos. O CMEI do Perazolo terá quase mil metros quadrados e será do “Tipo B”, igual aos construídos recentemente no José Erdei e no Jardim Nobre. Quando iniciada, a obra será concluída em até oito meses.

NCPMR