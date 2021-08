Rolândia: Em projeto inédito, município passa a ter base referência de Rádio Amador

O Corpo de Bombeiros de Rolândia, em parceria com a Defesa Civil Municipal, realizou ontem, dia 17, na sede da unidade, na Av. Pres. Getúlio Vargas, 2308 – centro, o lançamento de um projeto com radio amadores denominado Rede Estadual de Emergência em Radio Amadores (REER), onde Rolândia terá uma base repetidora.

Participaram do lançamento, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Vereador Reginaldo Silva (presidente da Câmara), o Tenente-coronel Wilson Oliveira Paulino (comandante do 3° Grupamento de Bombeiros), Major Clodomir João Marafigo Júnior (Subcomandante do 3° GB), o comandante do Corpo de Bombeiros de Rolândia, 2° Tenente Tiago Justino da Silva, Newton Cesar Colomera (Supervisor Regional da Rede Estadual de Emergência em Radioamadores - 3.a CORDEC) , o Servidor Municipal Gerson Carlos dos Santos, Coordenador da Defesa Civil de Rolândia e voluntários da REER.

Inclusive, Rolândia é a primeira cidade no Paraná que dispõe desse recurso. Qualquer lugar que esteja sem comunicação via celular, telefonia fixa ou outro tipo de comunicação, pode se comunicar via rádio amador, com a base instalada em Rolândia, que é unidade de referência.

O equipamento tem condição de enviar e receber mensagem de texto e mensagem de voz e, com uma tecnologia diferenciada, até mesmo imagens podem ser enviadas, para um receptor especial paralelo de um local em que houver a necessidade de apoio do Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil Municipal.

A base de Rolândia tem conexão direta com Curitiba, Foz do Iguaçú, Maringá, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e vai captar até mesmo eventuais pedidos de socorro da Serra do Cadeado, devido a antena instalada no Morro da Pedra Branca, no município de Ortigueira e de Londrina, devido a uma antena no Distrito da Warta, de Londrina.

NCPMR