Rolândia: Escolas Cívico-Militares recebem uniformes

Na sexta-feira, dia 18, as Escola Cívico-Militares da regional de Londrina receberam do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, novos uniformes. O evento foi no Núcleo Regional de Educação (NRE), em Londrina, e a anfitriã foi a chefe do NRE, Jéssica Pieri.

O evento beneficiou os colégios estaduais Presidente Kennedy e Francisco Villanueva. Para o Kennedy, foram 847 boinas, 847 agasalhos e 1.694 fardas. Para o Villanueva, 1.065 boinas, 1.065 agasalhos e 2.130 fardas.

A secretária municipal de Educação, Leise Camargo, representou o prefeito Ailton Maistro na solenidade, que contou ainda com a presença do deputado estadual Cobra Repórter, dos diretores dos colégios Villanueva, Neuza Aparecida Petrin Schuster, e Ademir Humberto de Lima Rissi, do Kennedy, diretores da SEED, diretores e representantes de outros colégios contemplados e alunos.

