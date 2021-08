Rolândia fecha o primeiro semestre do ano com a geração de quase mil novos postos de trabalho

Rolândia fechou o primeiro semestre de 2021 com a geração de 986 novos postos de trabalho, o que colocou a cidade entre as principais do estado na geração de empregos. Somente no mês de junho, foram criados 207 vagas com carteira assinada.

Os dados constam na pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, e foram relatados na Pesquisa do Emprego, desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas – NuPEA da UTFPR, campus Londrina, e conferiu a produção de admissões e demissões nas 5 principais cidades que compõe a Região Metropolitana de Londrina (Londrina, Ibiporã, Cambé, Rolândia e Arapongas) em relação ao PIB e ao número de habitantes.

O número é fruto também da confiança do empresariado local na administração municipal, no trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na Agência do Trabalhador/SINE.

O Paraná fechou o primeiro semestre de 2021 com o melhor resultado na geração de empregos desde 2011. De janeiro a junho, o saldo positivo foi de 118.316 novos postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta pelo Ministério da Economia.

O mês de junho também foi o melhor para a abertura de vagas desde 2011. O número de novos empregos com carteira assinada no mês foi de 15.884. O quarto maior do País e o maior da Região Sul (atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro).

NCPMR