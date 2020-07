Rolândia fecha o semestre com saldo positivo na geração de emprego

Segundo semestre começa com vagas abertas no sine

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que Rolândia fechou o primeiro semestre de 2020 com saldo positivo na geração de empregos: foram criados 350 postos de trabalho na cidade. Somente em junho, último mês do primeiro semestre, foram geradas 103 novas oportunidades de trabalho.

O resultado consta no levantamento de dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), editados na pesquisa “ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE MENSAL DO MERCADO DE TRABALHO - Principais Cidades da Região Metropolitana de Londrina”, desenvolvida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, com a Direção do Professor Doutor Marcos Rambalducci.

E, para o segundo semestre, a Agência do Trabalhador/SINE Rolândia oferta diversas vagas, sobretudo as novas vagas criadas com o arrendamento da Granjeiro pela Cooperativa Lar.

Os trabalhadores para a consulta de vagas e pegar encaminhamentos, devem agendar seu horário pela internet no site www.justica.pr.gov.br/Trabalho

O atendimento acontece das 8h às 17h. O Sine fica na Av. Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia.

Vagas para:

Aux. Telecom

Auxiliar de Enfermagem

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Mecânico Industrial

Auxiliar de Produção – Granjeiro

Auxiliar de Produção JBS

Auxiliar de Produção PCD

Costureira

Encarregado de Higienização

Forneiro de Fundição

Inspetor de Qualidade

Jovem Aprendiz

Mecânico Automotivo

Motorista

Operador Caldeira I

Operador de Caldeira

Operador de Caldeira II

Operador de Empilhadeira FFO

Operador de Injetora e Extrusora

Operador de Máquina de Abatedouro

Operador de Máquinas

Operador de processos Químicos

Pedreiro

Pizzaiolo

Secretária

Soldador

Tapeceiro

Tec. Eletromecânico Pleno

