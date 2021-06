Rolândia: Festa Junina drive thru da Escola Luiz Real foi sucesso

O Arraial da Escola Municipal Luiz Real, em São Martinho, realizado no sábado dia 26 de junho de 2021, foi um sucesso. Preparado por toda equipe da escola, pensando em reaproximar os alunos da comunidade escolar, a festa agradou todo mundo.

Para comemorar a data em meio a pandemia, a escola preparou com muito carinho um evento sem aglomeração. Os participantes foram recebidos através de drive thru com pipoca, algodão doce, bolo de fubá e uma lembrancinha junina, além de música ao vivo com sanfona. E o Drive thru contemplou quem veio a pé, de bicicleta ou de carro!

A diretora Regina Aparecida Naves relatou que é sempre emocionante rever os alunos. “As crianças amam as festas juninas e essa ação traz um pouquinho do calor da cultura brasileira. Agradeço a todos os funcionários, professores, pais de alunos e membros da comunidade por nos ajudar a tornar este evento possível."

NCPMR