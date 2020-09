Rolândia fica com nota acima da média estadual na avaliação da prestação de contas do Covid-19 divulgada pelo TCE-Pr

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Paraná divulgou a avaliação das prefeituras do estado no tocante a prestação de contas, transparência e divulgação das ações de combate e enfrentamento ao coronavírus, por parte dos municípios paranaenses. Rolândia ficou com a avaliação em 83%, o que coloca a cidade bem acima da média estadual, que foi de 60,68%, acima da média das cidades do estado entre 50 mil e 250 mil habitantes, que foi de 68,49% e muito acima da médida da região norte central do estado, que engloba as regiões de Londrina e Maringá, que foi de 60,54%.

Todas as informações sobre a prestação de contas, transparência e divulgação das ações de combate e enfrentamento ao coronavírus pode ser conferida em http://servicos.rolandia.pr.gov.br/covid/