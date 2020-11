Rolândia: Foi iniciado o curso de Mecânico Industrial por meio das ações móveis do Senai

Inscrições para o curso de Soldador no dia 25, no Sine

O Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira (representando o Prefeito Doutor Francisconi), a Gerente da Agência do Trabalhador Sine Rolândia Franciele Silva e a Gerente do Sesi Senai Solange Aparecida Custódio acompanharam o início das aulas da primeira turma do curso de Mecânico Industrial, nesta segunda de manhã, por meio de parceria entre a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Agência do Trabalhador/Sine Rolândia e o SENAI Arapongas que firmaram convênio os cursos dentro das "Ações Móveis" da entidade.

A carreta do Senai, estacionada no pátio do Complexo Esportivo Emílio Gomes, é área central, é equipada com instrumentos técnicos e traz professores que vão ministrar o curso gratuito de Mecânico Industrial para 40 alunos, que vão estudar em duas turmas de 20: uma turma das 8h às 12h30 e outra turma das 13h às 17h30. As aulas desse curso começaram hoje, segunda, dia 23/11 e terminarão dia 11 de dezembro.

Outro curso gratuito será ministrado: o de Soldador profissional, que vai ter o processo de inscrição, por ordem de chegada, na Agência do Trabalhador/Sine Rolândia, somente na quarta-feira, dia 25. Serão ofertadas 40 vagas, em duas turmas de 20, uma de manhã e outra a tarde. Esse curso vai começar dia sete de dezembro e as aulas serão até o dia 22/12.

Para participar, o aluno precisa ter mais do que 18 anos e levar documentos pessoais e a carteira de trabalho (o requisito é estar desempregado). Ao final do curso, gratuito, os alunos receberão um diploma do SENAI.

Para mais informações, a Agência do Trabalhador/Sine Rolândia atende das 8h às 17h e fica na Av. dos Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia. Fone (43) 3255-1118.

NCPMR