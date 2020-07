Rolândia: Grupo Lar arrenda a granjeiro e já está contratando 400 novos colaboradores

Outros mil novos contratados serão admitidos nos próximos dois anos

O Prefeito Doutor Francisconi, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira, a Secretária de Planejamento Catarina Schauff Zanetti e o Chefe de Gabinete Paulo Lima receberam os empresários João Welter e Irineo da Costa Rodrigues, que apresentaram o projeto de expansão da Granjeiro, empresa que cria, abate e comercializa frangos e que foi arrendada pela Cooperativa Lar, da cidade de Medianeira, oeste do estado. Atualmente, a Granjeiro tem cerca de 1.600 colaboradores e, com o projeto de ampliação da companhia, a meta de imediato é de contratar 400 novos colaboradores. A Agência do Trabalhador/SINE já está fazendo os encaminhamentos. Basta o interessado procurar o SINE, que fica na Av. dos Expedicionários, 604, centro.

Com isso, a empresa vai fazer a consolidação do abate de 175 mil aves por dia, de segunda a sexta, com produtos de maior valor agregado. Para o segundo ano de atividade, a empresa vai ampliar o abate para ser de segunda a sábado e vai gerar mais outros 500 postos de trabalho, em uma primeira fase; e na segunda fase vai aumentar o abate diário para 200 mil aves por dia, gerando mais outros 500 novos postos de trabalho, perfazendo um total de 1.400 novos postos de trabalho até dezembro de 2022.

Para viabilizar a expansão da empresa, a contrapartida da Prefeitura será a de promover uma adequação de infraestrutura na região do Ceboleiro, para assegurar a ampliação espacial da empresa e melhorias para escoar a produção. O Prefeito Doutor Francisconi e o Secretariado se colocaram a disposição para colaborar nesse processo de expansão que vai gerar emprego, renda e vai elevar a arrecadação de impostos que serão revertidos em benefícios para a população. Doutor Francisconi elogiou e agradeceu a Cooperativa Lar que adotou Rolândia para ampliar seus negócios e que vai contemplar muitas famílias do município. Rolândia modernizou as leis de geração de emprego e renda e essa nova empresa que se instala na cidade teve o apoio desse trabalho de atualização da gestão pública promovida pela administração municipal.

De acordo com Ernesto Nogueira, “a Granjeiro é uma empresa genuinamente rolandense e graças ao trabalho do seu proprietário João Welter, acredita ainda mais na cidade e promove essa grandiosa ampliação. Hoje é a segunda empresa em arrecadação e geração de emprego do município. Estruturar o município para ampliação é muito importante, não só para a Granjeiro, mas para futuros novos investimentos”.

A Lar Cooperativa Agroindustrial tem mais de 50 anos no mercado e tem um portfólio de aproximadamente 300 produtos alimentícios como enlatados, congelados, cortes de frangos, além dos grãos: milho e soja e as exportações chegam na América (Latina, Central e Norte), Europa, Ásia, e nos países árabes. As 25 unidades da Lar estão presentes em 11 municípios do Oeste do Paraná e Leste do Paraguai.

NCPMR