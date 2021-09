Rolândia: Horácio Negrão representa o prefeito em evento com governador sobre aviação regional

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Horácio Negrão, representou o Prefeito Ailton Maistro nesta quinta-feira, em Curitiba, em evento no Palácio do Iguaçú, com o Governador Ratinho Júnior, o Deputado Estadual Cobra Repórter, Secretários Estaduais e o empresário rolandense Adilson Silva de Oliveira, Diretor-Presidente da Aerosul.

Na oportunidade, a Aerosul linhas e táxi áereo, anunciou que vai operar voos regulares, a partir do dia 27 de setembro, saindo de Arapongas e Apucarana para a capital do estado. E também vai fazer a rota oposta, além de outras linhas dentro da aviação regional.