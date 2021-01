Rolândia: Hospital São Rafael fez três transplantes de córneas em janeiro

O Brasil é um dos países com o maior sistema público de transplantes do mundo. No Hospital São Rafael, em Rolândia, quando ocorre a perda de um ente querido é possível que, mesmo em meio a dor, a família possa realizar um ato altruísta autorizando a doação do globo ocular. A decisão de doar é um direito da família e a equipe de enfermagem do Hospital São Rafael está constantemente atenta para oferecer esta oportunidade em um momento tão difícil.

Em janeiro de 2021, três famílias realizaram este ato de amor autorizando a doação em Rolândia. Através destas doações, seis pacientes irão conseguir melhorar a qualidade de vida através dos transplantes de córneas. Existe uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que realiza treinamentos e orientações constantes para a equipe de enfermagem.

De acordo com a Gerente de Enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Claudinéia Pontiroli, “após finalizar a captação, os tecidos são encaminhados ao Banco de Olhos de Londrina onde é feito todo o processo de armazenamento e distribuição”.

Segundo ela, “inicialmente são atendidos os pacientes da região, e se não houver fila de espera, o tecido é enviado para outras regiões do Paraná e depois para outros estados, atendendo pacientes sem distinção, da rede pública e privada”.

Claudinéia Pontiroli destaca que a atitude traz esperança e qualidade de vida para muitas famílias. “Os enfermeiros do Hospital São Rafael atuantes neste processo sentem-se gratos pela oportunidade de participar de um ato tão grandioso como o de doar.”

Os enfermeiros do Hospital São Rafael estão capacitados para realizar toda a validação da doação de globo ocular, desde a entrevista familiar até a captação do tecido. Eles recebem treinamentos periódicos com as atualizações dos protocolos visando melhorar sempre todo o processo.

NCPMR