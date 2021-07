Rolândia: Hospital São Rafael recebe doação da live “Meu Crush Favorito”

No último sábado, dia 10, foi feita a entrega dos itens arrecadados durante a Live “Meu Crush Favorito” ocorrida no da 19 de junho, em favor do Hospital São Rafael. Os itens arrecadados foram entregues no Hospital.

As doações alcançaram mais de R$ 150 mil, entre dinheiro e produtos.

Fizeram a entrega Rodrigo Leocárdio Jorge, gerente dos supermercados Locatelli e vice-presidente da Apras – Regional Londrina (Associação Paranaense de Supermercados), o locutor Marco Brasil e Alexandre Martins, do Meu Churrasco Favorito.

O São Rafael recebeu gelatina, biscoito cream cracker, torrada e café. Também foram entregues itens de higiene como aparelhos de barbear, fraldas Eurofral e hidratantes, materiais de limpeza como detergente, luvas e esponjas, além de aventais e máscaras, inclusive a modelo KN 95.

O depósito em dinheiro soma R$ 60 mil.

