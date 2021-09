Rolândia: Idosos terão CCI provisório a partir de novembro

Em virtude da pandemia, o atendimento no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), da Secretaria da Assistência Social, está suspenso. Nos próximos dias, vai começar uma importante reforma no prédio da unidade, no Residencial Domingos Neves, que levará seis meses e que, quando reabrir, estará mais amplo, mais moderno e com recursos de acessibilidade.

Enquanto isso, o atendimento aos idosos será retomado em breve. A Secretaria de Assistência Social informa que a Servidora de carreira Daiane Cirilo de Souza, assistente social, é a nova Coordenadora do CCI. Ela foi nomeada pela Prefeito Ailton Maistro e pelo Secretário de Assistência Social, Diego Silva.

Agora, está sendo planejado o atendimento do retorno das atividades no CCI, em um ambiente provisório e, em novembro, os idosos terão novamente as reuniões de convivência, aprendizagem, terapia ocupacional, amizade, amor e carinho.

