Rolândia: Iniciada a obra de revitalização da estrada do Caramuru

A Secretária de Planejamento Catarina Schauff Zanetti, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Anderson Buss Cardoso e o Engenheiro da Secretaria de Planejamento (que será o fiscal da obra) Cláudio Metzger, foram acompanhar na quarta-feira, 22, o início das obras de revitalização da Estrada do Caramuru. A benfeitoria contempla um trecho de seis quilômetros (partindo da Arcol até a Estrada Bratislava-Caramuru). A obra será feita com recursos do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), por intermédio do Deputado Estadual Cobra Repórter.A empresa CB Marques, de Marialva, vai executar o serviço ao custo de pouco mais de um milhão quinhentos e sessenta e seis mil reais. A revitalização vai promover a pavimentação poliédrica através de pedras irregulares na estrada do Caramuru. Durante a obra (tempo de 24 meses para ficar pronta), a empresa fez um caminho lateral na própria estrada para garantir o trânsito no local.

NCPMR