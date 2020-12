Rolândia: Iniciada a obra de revitalização da praça da Igreja do Novo Horizonte

A empresa vencedora da licitação deu início a obra de revitalização da praça da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Girassol, no Novo Horizonte.

A obra está orçada em R$ 246 mil e a reforma contempla playground com Casa do Tarzan em madeira, gangorra dupla em madeira, escorregador em madeira, escada horizontal em madeira, balanço adaptado em ferro, lixeiras em madeira e plástico, bancos em madeira e plástico, substituição da iluminação existente, substituição com alteração de lugar do passeio.

A previsão é que a revitalização seja concluída em 90 dias.

NCPMR