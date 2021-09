Rolândia: Iniciada a obra do CMEI do José Perazolo

O Prefeito Ailton Maistro, a Secretária de Educação Leise Camargo, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o Secretário de Assuntos Legislativos Diego Silva, a arquiteta do Município Juliana Vanzela e representantes da empresa Norma Construções Civis estiveram, ontem, 21, acompanhando o início das obras da retomada da construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no Jardim José Perazolo.

A empresa que executa a obra é a Norma Construções Civis LTDA, de Londrina, ao preço de R$ 1.799.678,06.

O prazo de execução do empreendimento é de 8 meses. O CMEI terá quase mil metros quadrados e será edificado na rua Maria Biazzi Verri.

