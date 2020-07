Rolândia: Iniciadas as obras de recape e melhorias nas galerias pluviais do Jardim Azteca

A Secretaria de Planejamento informa que foram iniciadas as obras de melhorias de galerias de águas pluviais (isso melhora o escoamento de água das chuvas das ruas) e de recape asfáltico no Jardim Azteca. A obra é advinda de financiamento da Prefeitura junto ao Governo do Estado e tem custo de R$ 450 mil. O prazo para a execução dos serviços é de 240 dias e está sendo executada pela Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda. O recape asfáltico vai contemplar os seguintes trechos:

- Rua João Venturine - Trecho entre a Rua Dr. Albanir Manfredine e a Rua Pedro Perez Barrionueva;

- Rua Pedro Perez Barrionueva - Trecho entre a Rua João Venturine e a Rua José Fernandes;

- Rua José Fernandes - Trecho do início até a Rua Pedro Perez Barrionueva ate o Final;

-Rua Guimarães Rosa - Trecho entre a Rua Pedro Perez Barrionueva e a Rua Machado de Assis;

Rua Izidoro Armarcollo - Trecho entre a Rua José Fernandes e a Rua Prudente de Moraes;

-Rua Machado de Assis - Trecho entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua Guimarães Rosa;

- Rua Dr Albanir Manfredini - Trecho entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua João Venturini.

NCPMR