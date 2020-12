Rolândia: IPTU 2021 será entregue a partir de terça-feira; pagamento só será possível a partir de dois de janeiro

A Secretaria Finanças comunica que a partir desta terça-feira, dia primeiro de dezembro, vai inciar o processo de entrega nos endereços indicados, dos carnês do IPTU 2021.

A taxa tem a correção da inflação oficial de 2,86% na comparação com o imposto de 2020. Serão distribuídos 29.989 documentos, sendo 23.689 prediais (na cor verde) e 6.300 territoriais (na cor rosa).

O pagamento só estará liberado a partir de dois de janeiro de 2021. O imposto poderá ser quitado em cota única (com 15% de desconto), com vencimento até 12 de abril ou ser parcelado em até sete vezes com os pagamentos vencendo em:

1º parcela – 12/04/21

2º parcela – 10/05/21

3º parcela – 10/06/21

4º parcela – 12/07/21

5º parcela – 10/08/21

6º parcela – 11/09/21

7º parcela – 10/10/21

O Imposto no quesito predial virá com a cobrança da taxa de coleta de lixo (variável de acordo com a metragem) e o Imposto no quesito territorial virá com a cobrança da taxa de coleta de iluminação de acordo com a metragem).

Os pedidos de isenção do IPTU serão recebidos a partir de quatro de janeiro de 2021 e poderão ser feitos até 31 de março de 2021.

NCPMR