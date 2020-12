Rolândia: Lago San Fernando recebe 500 kg de peixes

No último sábado, dia 19, a empresa Smart Fish doou meia tonelada de peixes que foram soltos no Lago San Fernando. Em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e com o apoio dos moradores do grupo “Juntos pela Lagoa do San Fernando”, o lago foi povoado com 500 kg das espécies tilápia e cascudo. O Secretário Anderson Buss Cardoso acompanhou os trabalhos.

Além disso, o grupo “Juntos pela Lagoa do San Fernando” realizou uma grande ação de coleta de lixo no local. Um caiaque foi usado para recolher o lixo na lagoa.

Além dos voluntários, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente colaborou no mutirão de limpeza e forneceu um caminhão para que os resíduos pudessem ser recolhidos.

Lá, foram coletados sacolas plásticas, garrafas e demais materiais que são jogados no local pela população. No total, foram retirados cerca de 380 quilos de lixo da lagoa.