Rolândia: Leilão de bens da prefeitura será dia 27 de agosto

A Secretaria de Compras, Patrimônio e Licitação informa que será realizado no dia 27 de agosto de 2020 (uma quinta-feira) o leilão online de diversos lotes, dentre eles estão veículos ativos, sucatas de veículos, sucatas de móveis, material lenhoso e eletrônicos e eletrodomésticos em geral. Serão 74 lotes a Prefeitura pretende arrecadar com os itens 76 mil reais.

Os interessados em participar do leilão poderão dar lances até a data e horário agendado para a realização do leilão online pela internet, por intermédio do link https://www.kronbergleiloes.com.br/leilao/detalhe_leilao/8687?fbclid=IwAR1aG6KcqALu60pQQ2hioAmO8n7eXklhsvpjGJPdu32lwJOjuIRtM9-oz-M#conteudo

Mais informações no Edital do Processo ou pelo fone 3255-8651 para dúvidas.