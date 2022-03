Rolândia: Leonildo Mancini: Há quase meio século servindo os rolandenses, vai se aposentar

O servidor municipal mais longevo da Prefeitura de Rolândia pediu aposentadoria. Leonildo Mancini, 74 anos de idade e quase 48 deles servindo os rolandenses, protocolou seu pedido para descansar.

Ele entrou no serviço público em 22 de abril de 1974, dia do descobrimento do Brasil, na função de tesoureiro (por ser técnico em contabilidade) na subprefeitura do distrito de São Martinho. No ano de 1993, foi transferido para a secretaria de Finanças, na sede do município e atualmente trabalha no setor de “Nota do produtor rural”.

Natural de Mandaguari, se mudou em 1972 para São Martinho. Casado com Maria Antônia Fátima Real Mancini, tem duas filhas: Ane Graziela, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos; e Lorena Angélica, que mora em Rolândia. Tem dois netos: Pedro Paulo, de 15 anos e Téo, de 6.

Ele se mudou para a área urbana de Rolândia em 1982, mora bem pertinho do prédio da Prefeitura, no centro, e vem trabalhar a pé.

O pedido de aposentadoria feito já está deixando o setor de trabalho triste.

Os colegas já estão lamentando a saída do querido servidor, que, com alegria, educação, comprometimento e prestatividade, conquistou a todos.

Colega de departamento, Rafael Nerhke conta mais sobre Leonildo. “Sempre pontual, disposto a ajudar a todos que procuram os serviço, ele resolve as questões com conhecimento e experiência”.

“Seo Leonildo” dá a receita do sucesso. “Trabalhar com amor. Nunca faltei no serviço. Procuro sempre fazer o melhor para todos”. O pedido de aposentadoria está na procuradoria jurídica. Dentro de poucos dias, após 47 anos de dedicação ao atendimento ao público e a resolução de questões de tantos rolandenses, Leonildo Mancini vai curtir a merecida aposentadoria.

Leonildo serviu gerações de rolandenses. É um dos servidores municipais mais conhecidos. A cidade parabeniza e agradece tamanho empenho, amor no que faz e resolutividade no serviço público.

NCPMR