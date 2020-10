Rolândia lidera a geração de empregos na região metropolitana de Londrina em 2020; em agosto, o saldo foi de 556 novas vagas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que Rolândia registrou a geração de 556 vagas de empregos na cidade em todas as áreas da economia no mês de agosto: 470 na indústria, 35 na agropecuária, 23 no setor de serviços, 15 na construção e 13 no comércio. Os dados são do Ministério do Trabalho e do Emprego, com base na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego - CAGED, divulgados mensalmente com informações de admissões e desligamentos de trabalhadores nas empresas, compilados pela pesquisa mensal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná– campus Londrina. Em 2020, Rolândia gerou 1.352 novos postos de trabalho e lidera a geração de emprego nas principais cidades da região metropolitana de Londrina.

A Agência do Trabalhador/Sine Rolândia voltou o atendimento presencial, mediante agendamento para às demandas do seguro desemprego e de intermediação de mão de obra. OS TRABALHADORES PARA A CONSULTA DE VAGAS E PEGAR ENCAMINHAMENTOS, DEVEM AGENDAR SEU HORÁRIO PELA INTERNET no site www.justica.pr.gov.br/Trabalho

O atendimento acontece das 8h às 17h. O Sine fica na Av. Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia ou por telefone (43) 3255-1118.

NCPMR