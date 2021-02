Rolândia: Live de aniversário foi um sucesso

A "Live dos 77 anos", festa de aniversário virtual que reuniu artistas, autoridades e personalidades de Rolândia na última quinta, dia 28, foi um sucesso.

Mais de 40 mil pessoas foram alcançadas no show virtual, que teve a apresentação do Secretário de Assistência Social, Diego Silva, a Secretária de Cultura e Turismo, Flávia Galbero, e a presença do Prefeito Ailton Maistro e da Primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro.

Confira os vídeos do show e de agradecimento Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Rol%C3%A2ndia-104357834945799

NCPMR