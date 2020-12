Rolândia: Mais de seis mil crianças foram contempladas com kit´s de alimentos da merenda escolar durante a pandemia

Esta é a última semana de entrega dos kit´s de alimentos que seriam usados como merenda escolar na rede municipal de ensino durante esse período de isolamento social, para as crianças de toda a rede municipal de ensino, nas 12 escolas e nove cmei´s, mais em cinco unidades filantrópicas de ensino. Confira mais detalhes no vídeo.

A medida foi determinada pelo Prefeito Doutor Francisconi a Secretaria de Educação e contemplou as famílias beneficiárias do Bolsa Família e que tem filhos que estudam na rede municipal de ensino. Como cada escola ou cmei tinha um estoque diferenciado, os kit´s foram montados de acordo com o que havia em cada dispensa, logo, não houve uma padronização. Ao todo, foram entregues kit´s para mais de seis mil crianças, que receberam pelo menos dois kit´s de agosto a dezembro. No total, foram entregues 45 mil litros de leite, 14 mil quilos de pão, 10 mil quilos de laranja, hortifruti variados como couve, alface, banana e goiaba, dentre outros de dez produtores rurais e de duas cooperativas.

A equipe da Secretaria de Educação, com muito amor e dedicação, preparou e distribuiu os kit´s e a ação se mostrou organizada, sem aglomerações e com muita agilidade. Mesmo durante o período sem aulas, os mantimentos e vegetais da agricultura familiar foram repassados aos familiares dos alunos de baixa renda, possibilitando assim a alimentação de qualidade das crianças durante esse período.