Rolândia: Major Mario Celso é o novo comandante do 15º Batalhão Da Polícia Militar

Com a aposentadoria do Major José Carlos de Oliveira (Jota Carlos), tomou posse na sexta-feira (26), em solenidade no pátio do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), o novo comandante do Batalhão.

Trata-se do Major Mário Celso Andrade, que estava no 5º Batalhão, em Londrina. O 15º BPM atende Rolândia e mais 14 cidades da região. A cerimônia de transmissão de cargo foi prestigiada pelo Secretário de Governo, Waldemar Moraes, que representou o Prefeito Doutor Francisconi.

O evento contou com a presença de familiares dos policiais e ainda autoridades políticas, militares e civis de Rolândia e dos municípios que são atendidos pelo 15º BPM.