Rolândia: Moradores e comerciantes da Vila Oliveira fazem abaixo-assinado para retirar trânsito de veículos pesados de circulação do bairro

Uma reunião na quinta-feira, dia 24, no gabinete do Prefeito Doutor Francisconi, envolvendo o Prefeito Doutor Francisconi, a Secretária de Planejamento Catarina Schauff Zanetti, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira, o Chefe de Gabinete Paulo Lima, o Deputado Estadual Cobra Repórter foi agendada a pedido dos moradores da Vila Oliveira, por meio do presidente da Associação de Moradores, Claudemir Frigo e os comerciantes Orlando Silva e Jaqueline Bonacini.

Na ocasião, os representantes da Vila Oliveira entregaram em mãos um documento assinado por 125 moradores e comerciantes, solicitando providências no trânsito de veículos pesados nas ruas Reinaldo Massi e Esmeralda para que fossem desviados para os Contornos Norte e Sul da cidade.

Os representantes do bairro argumentam que o tráfego pesado traz perigo aos transeuntes (inclusive crianças e idosos), poluição, barulho e sujeira excessiva causadas pelo grande fluxo de veículos pesados, o que dificulta o trânsito de moradores e acesso ao comércio local. Além disso, o peso desses veículos destrói o pavimento das ruas, que não foi feito para suportar cargas tão pesadas. A Prefeitura está aguardando o posicionamento do DNIT em relação as adequações que devem ser feitas para a entrega da obra da Trincheira e assim adotar as providências necessárias de modo conjunto para reorganizar o trânsito de veículos pesados de uma só vez nos pontos abordados.