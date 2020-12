Rolândia: Obra do Ginásio da Vila Oliveira chega a 30% do cronograma

Está em andamento a obra de adequação e reforma no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, na Vila Oliveira.

A empresa licitada está executando melhorias nos banheiros, reforma de vestiários, rampas de acessibilidade, lixamento da quadra, pintando a cobertura e instalando guarda-corpo nas arquibancadas.

Segundo medição da Secretaria de Planejamento, a obra alcançou 30% de execução.

Em seguida, haverá a ampliação do tamanho da quadra (por isso, haverá a redução da arquibancada e a retirada do palco), troca de iluminação por LED, pintura das áreas internas e externas e troca do piso da quadra.

NCPMR