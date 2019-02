Rolândia: Ônibus lilás no sábado, 09, na praça Castelo Branco

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Ass untos da Mulher informa que Rolândia vai receber, por conta do “Dia Interancional da Mulher”, o “Ônibus Lilás”, serviço do Governo do Estado via Secretaria de Políticas da Mulher, que oferta orientações sobre violência doméstica.

O “Ônibus Lilás” vai estar a disposição da população das 10h às 15h do sábado, nove de março, na Praça Castelo Branco, ao lado da Rodoviária.

O pedido é da Prefeitura, por meio da Secretária de Assistência Social, Sandra Regina Martins Teixeira, com o apoio da Câmara Municipal, por meio da Vereadora Edileine Griggio.

Neste dia, em parceria com a Secretaria de Saúde, a população vai ter orientações e ações em saúde, além da participação de outras Secretarias com atividades complementares no evento.

NC/PMR