Rolândia: Operações do novo cemitério municipal serão iniciadas dia quatro de novembro

A Secretaria de Serviços Públicos informa que o novo Cemitério Municipal de Rolândia, o Parque das Hortênsias, situado na rua Wenceslau Brás, s/n, centro, vai ter o início das operações na quarta-feira, dia quatro de novembro. As vendas só serão realizadas para quando as pessoas realmente tiverem a necessidade de adquirir os espaços.

O cemitério Parque das Hortênsias conta com 64 jazigos com três gavetas que já têm preço, publicados pelo Decreto Municipal 52, do dia nove de março desse ano. Os valores de compra destes espaços e das taxas que serão cobradas também já foram divulgados no mesmo decreto. A compra de Título Concessão de Uso Perpétuo (TCUP) inclui a lápide em granito, um sepultamento e as lajes internas e externas. O valor do TCUP é de R$ 1.569,00. O jazigo contendo as três gavetas será vendido pelo valor de R$ 1.800,26. No total, o valor é de cerca de R$ 3,4 mil, mas por três gavetas.

A cobrança de segunda via ou transferência de TCUP vai ser disponibilizada pelo valor de R$ 87. A autorização para translado de restos mortais também será R$ 87 e o pedido de exumação de restos mortais (retirada dos ossos) terá um valor de R$ 80. Os sepultamentos em jazigos (a partir do segundo sepultamento) terá o valor de R$ 150.

A laje para fechamento dos jazigos (a partir do segundo sepultamento) custa R$ 25 a unidade, e a manutenção anual, cobrada a partir do ano subsequente ao sepultamento, será de R$ 60.

Esses valores são baseados na UFM (Unidade Fiscal do Município), cujo valor em 2020 é de R$ 81,83.

Para mais informações ou compra de espaços quando houver a necessidade, o telefone para contato é o (43) 3906-1108. As pessoas também podem comparecer pessoalmente até a administração do cemitério central, na rua Santa Catarina, 1104, centro.

NCPMR