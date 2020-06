Rolândia: Oportunidades de trabalho

A Agência do Trabalhador/Sine Rolândia voltou o atendimento presencial, mediante agendamento para às demandas do seguro desemprego e de intermediação de mão de obra. Os trabalhadores para a consulta de vagas e pegar encaminhamentos, devem agendar seu horário pela internet no site www.justica.pr.gov.br/Trabalho ou ligar para 3255-1118/ 3256-5869

O atendimento acontece das 8h às 17h. O Sine fica na Av. Expedicionários, 604 - Centro, Rolândia.

Auxiliar de Produção JBS

Operador de Injetora e Extrusora

Auxiliar de Assistência Técnica

Operador de Máquinas

Auxiliar de Produção

Assistente de Seguros

Repositor

Auxiliar de Enfermagem

Operador de Caldeira

Costureira

Auxiliar de Sushiman

Motorista

Pedreiro

Almoxarife

Carpinteiro

Técnico em Segurança do Trabalho

Servente de Obras

Operador de Retroescavadeira