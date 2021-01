Rolândia: Padres e Pastor trazem a benção na prefeitura no primeiro dia útil do ano

No primeiro dia útil do ano de atendimentos no prédio da Prefeitura Municipal de Rolândia, os líderes religiosos Monsenhor José Agius, Padre Joel Medeiros e o Pastor Milton dos Santos trouxeram palavras de fé e esperança e deram a benção ao início dos trabalhos no ano de 2021.

Na ocasião, o Prefeito Ailton Maistro, o Vice-Prefeito Márcio Vinícius e seus familiares, o Deputado Estadual Do Carmo, o Secretariado Municipal, os Vereadores Reginaldo Silva – presidente da Câmara, Andrezinho da Farmácia, Rodrigão, Professora Janaina Benelli, Cristina Pieretti, Sandro Leonardi, Ratolino, Vilmar Boy e Isaac Altino participaram do ato.

NCPMR