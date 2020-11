Rolândia paga a segunda parcela do décimo-terceiro salário nesta sexta-feira, 20 de novembro

O Prefeito Doutor Francisconi autorizou e os 1.499 Servidores Municipais da ativa, mais os aposentados do Tesouro vão receber nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, a segunda parcela do 13º salário, que vai injetar R$ 2.126.862,43 na economia da cidade.

Rolândia será uma das primeiras cidades do Brasil a pagar integralmente o 13º salário aos Servidores. A primeira parcela foi paga no mês de junho. A medida é fruto da administração eficiente e austera, que mesmo enfrentando uma pandemia, gerenciou de modo correto os recursos, garantindo o funcionamento da máquina pública com a prestação dos serviços aos cidadãos e o total pagamento antecipado do décimo terceiro salário ao funcionalismo público municipal.

O momento administrativo e financeiro de Rolândia foi inclusive comprovado pelo Ministério da Economia, que por meio do Tesouro Nacional, classifica as cidades brasileiras, no tocante a gestão pública, com notas que confirmam a boa administração pública, o cuidado com os gastos públicos e a capacidade de pagar contas. Rolândia ficou com a maior nota, conceito "A" nos três indicadores que avaliam a saúde financeira das cidades (nota "triplo A"), o que comprova que a administração municipal é eficiente, além de tratar e cumprir com excelência todos os critérios avaliados.

NCPMR