Rolândia: Parceria entre a UEL e a Secretaria de Educação para formação de professores de língua inglesa

A secretaria municipal de Educação de Rolândia firmou uma parceria com Universidade Estadual de Londrina (UEL) para desenvolver o Projeto de Extensão “Teachers of English in Action (TEIA)”.

O projeto está sob a coordenação da Prof. DRª Juliana Reichert Assunção Tonelli e da gerente do Ensino Fundamental Fabiana Fernanda Steigenberger e tem como objetivo promover formação continuada e em serviço para os professores de Língua Inglesa do município.

O Projeto terá a duração de dois anos e culminará na produção de material didático para os professores desenvolverem suas aulas com os alunos da rede municipal. De acordo com Fabiana, o projeto será muito interessante, pois terá a participação direta dos professores da rede municipal na elaboração dos materiais. No dia 2 de fevereiro o Projeto teve início com um encontro de formação na Escola Municipal DR. Vitório Franklin.

