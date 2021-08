Rolândia participa da Semana Mundial de Aleitamento Materno

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) acontece entre os dias 1º e 7 de agosto e já vem sendo adotada por mais de 120 países, inclusive o Brasil. A SMAM é uma campanha global para aumentar a conscientização e estimular as ações relacionadas ao aleitamento materno.

O mês de agosto é conhecido como “Agosto Dourado”, porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro do leite materno.

Neste ano, a SMAM 2021 acontece sob o Tema: Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos.

As práticas de aleitamento materno são uma questão de saúde pública, exigindo esforço e investimento no nível social onde governos e outros parceiros trabalhem juntos para criar um ambiente favorável e exalta a responsabilidade compartilhada da amamentação.

O fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é fundamental para a melhoria dos índices de aleitamento materno.

Em 2021, a pandemia de Covid-19 continua mudando o formato, mas não o foco. Os eventos de celebração e conscientização vão ocorrer respeitando o distanciamento social necessário. O Tema “Proteger a amamentação: uma responsabilidade de todos” será divulgada durante todo o mês de agosto entre a mídia, Unidades Básicas de Saúde (UBS), e capacitações afim de incentivar o aleitamento materno.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a programação se concentrará em como a amamentação é uma responsabilidade de todos e faz parte das ações do Agosto Dourado. Está previsto uma carreata, no sábado, dia 7 de agosto, a partir das 9h, saída da Igreja Matriz, na Avenida Presidente Bernardes, que será um evento gratuito e aberto ao público em geral, buscando fortalecer as ações de aleitamento entre nutrizes, profissionais de saúde e sociedade em geral do município.

Outra ação prevista é a campanha de arrecadação de frascos de vidro nas UBS: “Doe um Frasco de Amor”, que tem como objetivo a coleta de potes para o armazenamento do leite doado aos Bancos de Leite Humanos. Os frascos aceitos serão do tipo “Vidro de Palmito” ou “Tipo de Nescafé”, usados para armazenar o leite materno.

Durante todo o mês de agosto as propostas das atividades que serão realizadas visando sensibilizar toda a sociedade, para que as mulheres sejam apoiadas durante o aleitamento materno. É hora de informar, enfocar, engajar-se e articular ações para proteger e apoiar o aleitamento materno.