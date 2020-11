Rolândia – Policial militar salva recém-nascido engasgado

De acordo com a Polícia Militar (PM) de Rolândia, um pai ligou dizendo que o filho, um bebê de 20 dias, havia engasgado com o leite no início da manhã da terça-feira (10).

O rádio-operador, policial responsável por despachar as ocorrências, acionou uma viatura até o local. Mas, desesperado, o pai não aguardou a chegada e levou o bebê até o batalhão da PM.

O próprio rádio-operador foi quem o atendeu. Imediatamente, o policial fez a Manobra de Heimlich e o bebê voltou a respirar.

Na sequência, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. O recém-nascido foi encaminhado para o hospital São Rafael e passa bem.

“Quero aproveitar e lembrar que está tramitando na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei de minha autoria que visa instituir uma Política Estadual de Instrução Pública para Prevenção e Combate ao Engasgo”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O deputado explica que, se o Projeto de Lei for aprovado, a intenção é promover campanhas educativas, seminários, congressos e eventos para divulgação dos procedimentos utilizados para desengasgar uma pessoa, tal como a Manobra de Heimlich - técnica que desobstrui as vias aéreas. “As informações devem chegar às crianças e aos adolescentes em escolas públicas e privadas e aos servidores públicos também”, afirmou Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp