Rolândia: Prefeito apresenta doze veículos que foram incorporados a frota municipal

O Prefeito de Rolândia, Doutor Francisconi, apresentou para a população, ontem, 13, no pátio da Prefeitura, doze novos veículos que foram incorporados à frota municipal e serão colocados em uso para melhorar ainda mais o atendimento à população nos serviços municipais.

Participaram da solenidade o Vice-Prefeito, Roberto Negrão, o Secretariado Municipal, os Vereadores Alex Santana (Presidente da Câmara), Professora Maria do Carmo, Edileine Griggio, Andrezinho da Farmácia, Irineu de Paula, Eugenio Serpeloni, Rodrigão e Reginaldo Silva, o Diretor da Câmara Reginaldo Burhoff, representando o Deputado Estadual Cobra Repórter estava a Assessora Maria Luiza Muller, o Comadante do Grupamento de Bombeiros de Rolândia Tenente Budernik, autoridades e convidados.

Foram apresentados:

5 Automóveis

( 1 Ford Ka que será utilizado pela Secretaria de Infraestrutura - indicação da Vereadora Professora Maria do Carmo com emenda do Deputado Estadual Ademar Traiano;

1 Fiat Strada que será utilizado pela Secretaria de Infraestrutura - indicação da Vereadora Professora Maria do Carmo com emenda do Deputado Estadual Ademar Traiano;

1 Renault Logan para a Secretaria de Saúde- indicação do Deputado Federal Luciano Ducci

2 VW Gol - Para o setor de Fiscalização (Sec. de Finanças) - Projeto da Prefeitura com o Governo do Estado/SEDU e Paranacidade

2 Ambulâncias (uma via emenda do Deputado Federal Luiz Nishimori e outra via emenda do Deputado Estadual Ademar Traiano -indicação do Vereador Andrezinho da Farmácia)

1 Uma prancha para caminhão que será utilizado pela Secretaria de Infraestrutura indicação da Vereadora Professora Maria do Carmo com emenda do Deputado Estadual Ademar Traiano;

1 Caminhão cavalo que será utilizado pela Secretaria de Infraestrutura em recursos via PARANACIDADE, com recurso advindo de indicação do Deputado Estadual Ademar Traiano e de indicação municipal da Vereadora Professora Maria do Carmo.

1 Trator que será utilizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente por meio de indicação dos Vereadores Andrezinho da Farmácia, Reginaldo Silva e Rodrigão com emenda do Deputado Federal Diego Garcia;

1 Van que será utilizada pela Secretaria de Assistência Social (emenda do então Deputado Federal Marcelo Belinati)

1 Microonibus adaptado para cadeirante - para a Secretaria de Assistência Social -Projeto da Prefeitura com o Governo do Estado - Secretaria de Desenvolvimento Social

Totalizando pouco mais de R$ 2,1 milhões em veículos que que renovam, ampliam e modernizam a frota municipal e garantem ainda mais agilidade e ainda mais qualidade na prestação dos serviços.

NCPMR