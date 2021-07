Rolândia: Prefeito dá posse ao Conselho Municipal do Idoso

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, a Diretora da Secretaria Fernanda Buranello e a responsável pelo setor de Conselhos da Secretaria, Cacilda Delmiro, deram posse na quinta-feira, dia 1º de julho, aos integrantes do Conselho Municipal do Idoso. É um momento histórico para a cidade, visto que esse será o primeiro Conselho do Idoso a trabalhar dentro da Política da Assistência Social, no município. A partir daí, será criado o Fundo Municipal do Idoso e está sendo elaborado o Plano Municipal dos Direitos dos Idosos. O mandato é de dois anos. O presidente da Câmara, Vereador Reginaldo Silva, acompanhou a visita da presidente eleita, Meire Silva, ao gabinete do Prefeito.

Representantes da Sociedade Civil Organizada, na forma que segue:

Lucila Aparecida Da Silva e Maria Das Graças Cdade De Novais, como membros Titulares, e como Suplentes Anderson Da Silva Cidade E Luciana Dias, representando as Instituições de Atendimento ao Idoso em regime asilar. I. Antônia Célia Grega e Lourdes Floriani Da Silva Mancini, como membros Titulares, e como Suplentes Benedita Aparecida Da Silva e Maria De Lourdes Dos Santos, representando as entidades socioassistenciais com atendimento ao ldoso. I. Ana Clara Thomé Barbosa como membro Titular, e como suplente Eliete Serafim Depetris, representando sindicatos e entidades patronais com base territorial no Município. Iv. Vana Luiza Bocate como membro Titular e como suplente Maria Aparecida Lourenço representando a organização religiosa - Pastorais do Idoso.

Como representantes da área governamental:

I Ubirata Ferrari De Lima como membro Titular, e como Suplente Jose Ricardo De Moraes, representando a Secretaria de Esportes do Município de Rolândia. II Eleane Conti Hoshino como membro Titular, e como Suplente Sibele Viana De Almeida Senda, representando a Secretaria de Cultura do Município de Rolândia. III. Gleice Vaz Passarin como membro Titular, e como Suplente Izabel De Fatima Guebara Gulzow, representando a Secretaria de Educaço do Município de Rolândia. IV. Daiane Cirilo De Souza como membro Titular, e como Suplente Meirre Aparecida Silva, representando a Secretaria de Assistência Social do Município de Rolândia. V. Paula Andrea Tonin como membro Titular, e como Suplente Mariangela Portello Canuto, representando a Secretaria de Saúde do Município de Rolândia. VI. Paulo Sërgio De Jesus como membro Titular, e como Suplente Sandro Márcio Leonardi, representando o Legislativo do Município de Rolândia.

Após a posse, foram eleitos os integrantes da comissão do conselho:

Presidente: Meirre Aparecida Silva

Vice-presidente: Maria Das Graças Cidade De Novais

1º Secretária: Eliete Serafim Depetris

2º Secretária: Paula Andrea Tonin