Rolândia: Prefeito e autoridades recebem deputado federal Felipe Francischini e fizeram diversas visitas na cidade

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Deputado Estadual Cobra Repórter, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, o Secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o Diretor da Secretaria de Infraestrutura Milton Alves e a Vereadora Professora Janaína Beneli receberam neste sábado, dia 31, o Deputado Federal Felipe Francischini e seus assessores.

Na oportunidade, o Deputado visitou o Hospital São Rafael, conversou com o Diretor Paulo Boçois e a equipe clínica. O Deputado destinou um milhão de reais para custeio do Hospital São Rafael.

O Deputado Federal Felipe Francischini ainda conheceu projetos do município e se colocou à disposição para contribuir com a cidade. Ele visitou o Ginásio Emílio Gomes, a obra do Espaço Cultural do San Fernando e outros pontos da cidade.

