Rolândia: Prefeito e autoridades recebem Deputado Federal Felipe Francischini, que anuncia conquistas importantes para cidade

O Prefeito Ailton Maistro, a Primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o Deputado Estadual Cobra Repórter, a Secretária de Saúde Paloma Pissinati, o Secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti, a Vereadora Professora Janaína Beneli e o Vereador Ratolino, receberam na sexta-feira, 30, no gabinete, o Deputado Federal Felipe Francischini e seus assessores.

Na oportunidade, o Deputado anunciou conquistas importantes para a cidade: com apoio do Deputado, está cadastrado no Plano de Ações Articuladas (PAR), do Ministério da Educação, uma escola para o Jardim Nobre, com doze salas, no valor de cerca de R$ 4 milhões; ainda um milhão de reais para custeio do Hospital São Rafael; também uma pá carregadeira de cerca de R$ 590 mil, pedida pelo Prefeito quando esteve em Curitiba, no gabinete regional do Deputado. O Deputado Federal Felipe Francischini ainda conheceu projetos do município e se colocou à disposição para contribuir com a cidade.

NCPMR