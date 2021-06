Rolândia: Prefeito e Secretária de Cultura e Turismo visitam o Museu Izidoro Armacollo

O Prefeito Ailton Maistro e a Secretária de Cultura e Turismo Flávia Galbero visitaram o Museu Izidoro Armacollo, situado no centro da cidade. O local é palco para expor as obras do artista rolandense Arlindo Armacollo.

O Museu conta com estátuas de cera, vasos e pinturas. Com a pandemia, a visitação acontece em horários específicos e em quantidade reduzida, para evitar aglomeração.

Entrada franca. Horários de visitação: Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira das 14h às 20h e aos domingos das 14h às 18h. O Museu está situado na Av. Romário Martins, esquina com a Av. Presidente Bernardes, centro.

NCPMR