Rolândia: Prefeito e Secretária de Saúde visitaram diversos pontos de vacinação contra a gripe

O Prefeito Ailton Maistro e a Secretária de Saúde Paloma Pissinati percorreram, ao longo do último sábado, todas as Unidades Básicas de Saúde de Rolândia, inclusive nos Distritos do Bartira e de São Martinho, que eram pontos de vacinação, no " Dia D" contra a gripe. A ação vacinou pessoas acima de seis meses de vida.

A equipe da Secretaria e as equipes de cada UBS deram show de simpatia e agilidade no atendimento, que foi muito elogiado pelos pacientes. E o Zé Gotinha fez a alegria da criançada.

A população atendeu ao chamado e, sem contabilizar a UBS de São Martinho, foram aplicadas 3.544 doses de vacina. Até ontem, a cidade tinha aplicado 11.142 doses. Com isso, quase 15 mil rolandenses já se vacinaram contra a gripe.

Agende sua imunização em qualquer UBS da cidade (menos na UBS Central, que atende somente casos de covid-19). Quem tem mais de seis meses deve ser imunizados contra a gripe! A campanha segue até nove de julho.

