Rolândia: Prefeito e secretários recebem gerência da Sanepar; estiagem preocupa e afeta abastaecimento

O Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Audinil Maringonda Júnior e o Secretário de Infraestrutura José Luiz Polvani receberam na segunda-feira, 26, no gabinete da Prefeitura, o Gerente Regional da Sanepar de Arapongas Leonardo Violin e os engenheiros Fernando Norio Yoshida e Andrei Garcès Barros. Mesmo sem contrato com o município, a Sanepar segue prestando o serviço de água e esgoto.

No encontro, foram discutidos os serviços do saneamento no município. Ainda, os representantes da SANEPAR alertaram para os níveis dos reservatórios de água que abastecem Rolândia estarem em um nível muito baixo, devido a forte estiagem que assola o norte do Paraná. Existe a preocupação que isso afete o abastecimento na cidade. Por isso, a recomendação é fazer o uso racional da água.

NCPMR