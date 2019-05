Rolândia: Prefeito e secretários recebem nova máquina para a secretaria de esportes

O Prefeito Doutor Francisconi, o Secretário de Esportes Fábio Silva e o Secretário de Infraestrutura Marcos Santucci, receberam na semana passada a máquina Giro Zero Troy Bilt, da Tramontina, comprada por cerca de R$ 22 mil e que será usada no corte e roçagem de praças e dos 17 campos municipais de esportes.

Participaram do recebimento do maquinário, o Diretor da Secretaria de Esportes Thiago Barão, o Diretor de Frotas Luiz Gustavo Jarletti e o representante da empresa que fez a entrega do equipamento.

NCPMR